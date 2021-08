PTA: Mehr Möglichkeiten durch Aufbaustudium

Der Fernstudiengang „Gesundheitsmanagement“ richtet sich an Personen mit Vorbildung im Gesundheitssektor, wie PTA, MTA und Pflegefachkräfte. Der akkreditierte Bachelor-Studiengang soll es dieser Zielgruppe ermöglichen, sich zu Führungskräften im Gesundheitsmanagement weiterzuentwickeln. Als mögliche Arbeitsbereiche nennt Diploma unter anderem Krankenhäuser, medizinische Versorgungszentren, stationäre Pflegeeinrichtungen, Kranken- und Pflegekassen, Behörden und Gesundheitsinstitute sowie Berufsorganisationen.

Das nach dem „Blended-Learning-Prinzip“ aufgebaute Fernstudium kann wahlweise mit realen Präsenzseminaren oder auch mit Live-Online-Seminaren absolviert werden. Beide finden in der Regel samstags statt, wodurch ein berufsbegleitendes Studium möglich wird. In den Zeiten dazwischen eignen sich die Studierenden das Wissen aus den Bereichen Sportmanagement, Pharmamanagement und betriebliches Gesundheitsmanagement im Selbststudium an, wobei die Arbeitsbelastung durch die Modulwahl individuell beeinflusst werden kann. Jedes Semester schließt mit einer Modulprüfung ab, im letzten Semester findet zudem die Bachelor-Thesis (Abschlussarbeit) mit mündlicher Prüfung statt. Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums tragen die Absolventen den Titel Bachelor of Arts (B.A.). Wer sich anschließend in diesem Bereich noch weiterqualifizieren möchte, kann dies im Masterstudiengang Gesundheitsmanagement tun.

Weitere Informationen zum Studiengang „Gesundheitsmanagement“ finden Sie hier.