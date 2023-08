PharmaNavi – Wegweiser durch das Pharmaziestudium komplett runderneuert

Wer sich nach dem Abitur entschließt, Pharmazie zu studieren, auf den strömen am Anfang sehr viele Informationen ein. Vorlesungen, Seminare und Praktika bestimmen das Semester und viele Klausuren warten am Ende darauf, bestanden zu werden. Verwirrung und Orientierungslosigkeit bei den Studierenden können zu einem Studienabbruch führen. Bei dem aktuellen Mangel an Fachkräften in der Apotheke ist das sehr schade, denn eigentlich ist der Beruf wirklich schön und spannend. PharmaNavi, die Online-Lernplattform des Deutschen Apotheker Verlags, kann genau an dieser Stelle helfen und die Studierenden auf ihrem Weg durch das Studium begleiten. Mit Lerninhalten und Übungsfragen, Labordatenbanken und Live-Streams gibt es ein umfassendes Angebot für alle Abschnitte der universitären Ausbildung.

Modernes Design, intuitive Nutzerführung

Seit dem 27. Juli 2023 findet sich unter pharmanavi.de eine ganz neue Version der Plattform, ein kompletter Relaunch nach technischer und gestalterischer Überarbeitung ist abgeschlossen. Das neue moderne Design wird ergänzt durch eine intuitive Nutzerführung. Die Lerninhalte sind nach den Fächern der Approbationsordnung sortiert, sodass sie alle Studierenden an allen Standorten leicht finden können. In Zukunft reicht die Eingabe von Universität und Semester, um eine Vorauswahl der wichtigsten Fächer für das aktuelle Semester zu treffen. Direkten Zugriff auf alle wichtigen Lerninhalte haben die User dann von der personalisierten Startseite aus. So ist PharmaNavi für jede und jeden der perfekte Wegbegleiter durch das Studium.

Ergänzt werden die klassischen Wiederholungsfragen und Zusammenfassungen Stück für Stück mit längeren Lerneinheiten. Zusätzlich zu Lehrbüchern erklärt PharmaNavi den Lehrstoff ganzer Fachgebiete, mit interaktiven Elementen aufgewertet. Kurze Versuchsvideos und animierte Sequenzen nutzen dabei die Möglichkeiten einer Online-Anwendung aus. Fragen am Ende jedes Kapitels mit einer direkten Rückmeldung zum persönlichen Erfolg helfen, das Wissen zu festigen und engagiert und konzentriert zu bleiben.

Spielerisches Lernen

Gamification und Elemente des serious gaming (speziell erstellte Lernspiele) steigern den Spaß beim Lernen und helfen dabei, Sachverhalte leichter, schneller und tiefer im Gedächtnis zu verankern. Den Anfang machen auf PharmaNavi Spiele, bei denen Kartenpaare zu Indikatoren mit ihren Formeln und Umschlagspunkten oder deutschen und lateinischen Drogennamen gefunden werden müssen. Viel spannender als die Arbeit mit Karteikarten, halten diese Spiele die Aufmerksamkeit der Studierenden hoch und verbessern das Lernergebnis. So lassen sich auch kurze Pausen im Alltag einfach und angenehm zum Lernen nutzen. Klassische Gamification, bei der regelmäßiges Lernen mit virtuellen Auszeichnungen belohnt wird, soll bald folgen – dieser Bereich wird in Zukunft weiter ausgebaut werden.