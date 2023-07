Facebook, Snapchat, WhatsApp – wo sich Schüler zu Gesundheitsthemen informieren

Ob Elotrans oder Ozempic: Immer häufiger, werden Arzneimittel auch in den sozialen Medien beworben. Zumindest eine Zielgruppe scheint über diese Kanäle gut erreichbar zu sein: Schülerinnen und Schüler. Denn wie die Barmer Krankenkasse in einer Pressemitteilung vom heutigen Freitag informiert, nutzen junge Menschen vor allem YouTube, Messenger-Dienste und soziale Medien, um nach Gesundheitsinformationen zu suchen. Das gehe aus dem Ergebnis einer Studie der TU München und der Hochschule Fulda in Kooperation mit der Barmer hervor.