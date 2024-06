Länder wollen Gesundheitskioske

Er kann „nicht ewig darauf warten, bis wir uns auf Kabinettsebene über die Kioske einigen“, sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) im vergangenen April. Zuvor waren sowohl Gesundheitskioske, -regionen als auch die Primärversorgungszentren (PVZ) – aus seinem letzten Entwurf für das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz (GVSG) herausgeflogen, weil der Widerstand innerhalb des Kabinetts gegen sie zu groß war.

Lauterbach machte aber keinen Hehl daraus, dass er die immer als Kernelemente des Gesetzes bezeichneten Kioske und PVZ im parlamentarischen Verfahren wieder in das Gesetz verhandeln will. Unterstützung dafür kommt nun aus den Ländern. Der Gesundheitsausschuss des Bundesrats empfiehlt, sowohl die Gesundheitskioske als auch -regionen und Primärversorgungszentren wieder in das Gesetz aufzunehmen.

Kreise sollen sehr viel mehr zahlen

Einen erheblichen Unterschied zu Lauterbachs ursprünglichen Plänen weist der Vorschlag aus dem Länder-Gesundheitsausschuss aber auf: Die beteiligten Kreise und kreisfreien Städte sollen einen sehr viel größeren Kostenanteil übernehmen, die Kassen entlastet werden. Demnach würden die Landesverbände der Krankenkassen und Ersatzkassen nur noch 50 Prozent der Kosten tragen statt bisher 74,5. Die Kreise hingegen sollen für 44,5 statt bislang 20 Prozent aufkommen. Der PKV-Anteil bleibt bei 5,5 Prozent.