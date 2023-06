Trulicity – derzeit keine Direktbestellung möglich

Damit die Zahl besagter Bestandspatient:innen nicht weiter wächst, enthält das Schreiben auch einen Appell an die Ärzt:innen. Diese werden gebeten, derzeit keine Neueinstellungen oder Umstellungen auf Trulicity® vorzunehmen, um die Versorgung der bereits eingestellten Patient:innen nicht zu gefährden. Die Möglichkeit von Lieferengpässen in den kommenden Monaten schließt Lilly dennoch nicht aus, sowohl auf regionaler als auch auf globaler Ebene. Es ist also gut möglich, dass dies nicht die letzte schlechte Nachricht zu GLP-1-Rezeptoragonisten in diesem Jahr war.