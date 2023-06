Es gibt mehrere Vorschläge, Honorarerhöhungen für Apotheken überwiegend oder teilweise für höhere Gehälter des Teams einzusetzen. So soll das Personal und damit die Zukunft der Apotheken gesichert werden. Doch wie sind die Zahlen dabei einzuordnen? Was bedeutet welche Erhöhung für die Mitarbeiter? Darum geht es in einer Analyse von DAZ-Redakteur Thomas Müller-Bohn in der aktuellen Ausgabe der DAZ. Dabei zeigt sich auch, dass schon jetzt ein sehr großer Teil der Wertschöpfung an das Team geht.