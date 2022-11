Nun hat das Gründerquintett die Interessenten, die sich in die Mailing-Liste eingetragen haben, per Rundschreiben über die nächsten Schritte informiert. „In den nächsten zwölf Monaten werden wir, neben weiteren Networking-Veranstaltungen, weiter am AByou-Konzept arbeiten, welches dann nächsten Herbst auf der Expopharm 2023 in Düsseldorf vorgestellt wird“, heißt es dort.