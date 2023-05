Zugegeben, Vergiftungen mit radioaktiven Substanzen sind nicht gerade ein übliches Problem aus dem Apothekenalltag. Dennoch hat zuletzt der Krieg in der Ukraine gezeigt, dass in Krisensituationen das Interesse an Arzneimitteln wächst, die im Fall von atomaren Vorfällen eingesetzt werden können. Das bekannteste Beispiel dürfte Kaliumiodid sein. Im Ernstfall einer Belastung mit radioaktivem Iod richtig angewandt, kann es das Risiko für Schilddrüsenkarzinome verringern. Und auch gegen andere Radionuklide gibt es Antidote.