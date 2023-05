Begrüßt werden die Apothekenteams in dem allgemeinen Video von dem Präsidenten der Bundesapothekerkammer, Thomas Benkert. Er rät: „Nutzen Sie diese einmalige Chance in der Apotheke auf Ihre Patienten zuzugehen und stärken Sie damit auch unseren Beruf in der heilberuflichen Weiterentwicklung!“.