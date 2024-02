Wie Apotheker pDL im Pflegeheim umsetzen können

DAZ: Was gehört in mein „Starter-Kit“ – benötige ich überhaupt eines?

Richling: Das „Starter-Kit“ besteht für mich in einem gut vorbereiteten, durchdachten und strukturierten Ablauf. Bevor man die erste Dienstleistung im Altenheim anbietet, sollte geklärt werden: Habe ich meinen Chef und mein Team im Boot? Wie spreche ich „mein Heim“ überhaupt an? Wo gehe ich zuerst hin: zur Heimleitung oder zur Pflegedienstleitung? Was tun, wenn der Heimträger eine Dienstleistung gleich bei all seinen Heimen in der Umgebung anbieten möchte, ich diese aber nicht alle ver­sorge? Wie erkläre ich den Unterschied zwischen dem, was ich bisher für das Heim gemacht habe, und der neuen Dienstleistung, die ich nun anbieten möchte? Wie überzeuge ich die Pflegekräfte, enger mit mir zusammenzuarbeiten? Wie hole ich die Ärzteschaft mit ins Boot, gerade wenn es viele Hausärzte sind, die Patienten in meinem Heim betreuen? Was mache ich, wenn fast alle Bewohner einen Anspruch auf die Dienstleistung haben, ich aber zeitlich stark limitiert bin? Auf diese Fragen möchte ich bei der Interpharm eingehen, sodass die Kolleginnen und Kollegen Tipps und Tricks für die Etablierung der pDL in Alten- und Pflege­heimen mitnehmen können – frei nach dem Motto: „Do once and share!“.

