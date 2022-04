Seit dem Jahr 2015 widmet sich Heike Gnekow voll und ganz der Heimversorgung bei der Privilegierten Adler Apotheke in Hamburg. Seit 2018 leitet sie letztere gemeinsam mit ihrem Vater. Heute läuft die Heimversorgung über eine eigens spezialisierte Filiale. Außerdem ist die Apothekerin Mitglied im Bundesverband der Versorgungsapotheker.

Im Eröffnungsvortrag des Kongressteils „Heimversorgung KOMPAKT“ der INTERPHARM online 2022 lieferte sie eine Übersicht zur Heimversorgung und erläuterte ihre Erfahrungen zu Chancen und Herausforderungen dieser Tätigkeit für Apotheken.

Pflegekräfte entlasten

Überlegt sich eine Apotheke, mit einem Pflege- oder Seniorenheim einen Versorgungsvertrag nach §12a Apothekengesetz zu schließen, stellt sich laut Gnekow die Frage: Wie sollen die Arzneimittel zum Bewohner gelangen? Eine Möglichkeit sei das manuelle Stellen, die andere Option sei, Arzneimittel maschinell zu verblistern oder verblistern zu lassen.

Gnekow plädiert für das maschinelle Verblistern. Hier macht sich in ihren Augen nämlich eine erste Chance der Heimversorgung bemerkbar: Denn lieferten Apotheken die Medikation der Heimbewohner verblistert, spare das den Pflegekräften viel Zeit. Beim maschinell verpackten Schlauchblister werden Arzneimittel für jeden Patienten und jeden Einnahmezeitpunkt einzeln abgepackt, beschriftet und die Füllung mitsamt Uhrzeit fotografiert. Dadurch sei stets nachvollziehbar, welches Arzneimittel wann verblistert wurde, erläutert die Apothekerin. Zudem sei die Methode sicherer und hygienischer als das patientenindividuelle Stellen.

Kommunikation digitalisieren

Gnekow thematisierte auch einen pharmazeutischen Vorteil der Heimversorgung: In der Regel sei die Versorgung nicht auf viele Apotheken aufgeteilt. Dadurch kennen Apotheken die gesamte Medikation der Patienten mitsamt Bedarfsmedikation und Nahrungsergänzungsmitteln. Die Pflegekräfte erstellten dann einen Medikationsplan.

Für Gnekow nehmen heimversorgende Apotheken die Rolle des „Hüters des Medikationsplans“ ein. So bringen sie mehr Sicherheit in die Arzneimitteltherapie, findet sie. Eine große Herausforderung sei aber für viele der Weg, über den sich Apotheken und Heime austauschen: „Oft übermitteln Pflegeheime Medikationspläne via Fax. Mitunter verschwinden die Faxe, manchmal sind Pläne, die ankommen, schlecht lesbar“. Gnekow spricht hier vom „Bermudadreieck der Heimversorgungs-Kommunikation“.