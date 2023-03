„Fangen wir einfach an, es könnte ja gut werden“ – mit diesen ermutigenden Worten begann Katja Renner ihren Vortrag zur Umsetzung von pharmazeutischen Dienstleistungen in der Apotheke auf dem 9. Westfälisch-Lippischen Apothekertag, der am vergangenen Wochenende in Münster stattfand. Hier gab sie praktische und pragmatische Tipps aus ihrer eigenen Erfahrung an die Kolleg:innen weiter, die sich bislang noch nicht an die Umsetzung in der eigenen Apotheke getraut haben.