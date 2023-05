Neue Produkte und Services in coolem Ambiente

Bei Pfizer steht das Thema „Zecken“ im Fokus des Messestands, bei Salus kann man sich unter anderem über Tonica und Tees des Unternehmens informieren – und auch einmal probieren. Weber und Weber stellt unter anderem sein neues diätetisches Lebensmittel Innovall FD vor, das sich an Personen richtet, die unter einem Reizmagen leiden. Das Präparat wurde aktuell in den Markt eingeführt. Am Stand von ApoKonzept24 war zu hören, dass die Einführung eines neuen digitalen QM-Systems in den Startlöchern steht. Mit dem System sollen die QM-Dokumentation und QM-Prozesse einfach und schnell verwaltet werden können. Und am Stand von ARZ Haan gibt es Informationen zu iCarus, eine Software für ein digitales Pflegehilfsmittel-Management.