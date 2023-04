Ende Februar hat die ABDA zehn politische Forderungen beschlossen, mit denen sie in der Öffentlichkeit auftreten will. Dabei geht es im Kern um deutlich mehr Geld für die Apotheken und um verschiedene formale Erleichterungen im Apothekenalltag. Bisher war keine Rede davon, welchen Stellenwert die einzelnen Forderungen haben. Doch dazu hat die ABDA heute eine Online-Umfrage gestartet. Zunächst wird gefragt, welcher Apothekenberufsgruppe die oder der Befragte angehört. Offensichtlich richtet sich die Umfrage primär an die Apothekenteams, aber es können auch andere Personen teilnehmen.

Hier der Link zur Umfrage.