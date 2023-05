Während der ersten Woche wurden alle Mahlzeiten mit einem anzurührenden Formula-Pulver ersetzt, das keine gesättigten Fettsäuren enthält. In der darauffolgenden Zeit wurde die Formula-Diät langsam ausgeschlichen und es wurden zuerst eine (in der zweiten Woche), dann zwei (in der dritten Woche) und schließlich drei (ab der vierten Woche) „richtige“ Mahlzeiten zubereitet. Diese Nahrungsmittelauswahl folgte der mediterranen Ernährungsweise, enthielt also viele Pflanzenöle, Fisch, Gemüse und Vollkornprodukte. Die Psoriasispatienten wurden über die mediterrane Ernährung und zusätzlich bezüglich einer Ernährungsweise informiert, die wenige gesättigte Fette enthält. Insbesondere auf geringe Mengen an Myristinsäure (bestehend aus einer Kette von 14 C-Atomen ohne Doppelbindungen, C14:0) und Stearinsäure (C18:0) sollte geachtet werden, da diese als besonders entzündungsfördernd gelten.

Die Gesamtmenge an freien Fettsäuren in der Ernährung blieb ungefähr unverändert, lediglich der Anteil gesättigter Fettsäuren wurde durch die angepasste mediterrane Ernährung gesenkt.