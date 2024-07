Azelastin/Fluticason-Nasenspray soll in die Selbstmedikation, Cytisin bleibt Rx

Da bislang nur das Kurzprotokoll der Sitzung veröffentlicht wurde, sind die Hintergründe zu den beiden Empfehlungen an das BMG noch nicht bekannt. Allerdings war die Entlassung aus der Verschreibungspflicht für Nasensprays mit der Wirkstoffkombination Azelastin/ Fluticasonpropionat im Juli 2023 bereits zum zweiten Mal vom Sachverständigenausschuss für Verschreibungspflicht diskutiert worden. Dieser war damals erneut abgelehnt worden, allerdings, hieß es, hätte eine Änderung der zugelassenen Indikation – keine Beschränkung auf die schwere allergische Rhinitis (AR) – in dem Antrag das Abstimmungsergebnis anders ausfallen lassen können. Ob dies nun in der aktuellen dritten Abstimmung des Sachverständigen-Ausschusses für Verschreibungspflicht der Fall war, wird sich zeigen, wenn das zugehörige Ergebnisprotokoll veröffentlicht ist.