Dymista und Asmoken bald ohne, Pentofuryl bald auf Rezept?

Am 25. Januar 2023 wird wieder einmal der Sachverständigen-Ausschuss für Verschreibungspflicht tagen. Die Tagesordnung wurde bereits vergangenen Montag veröffentlicht. Demnach soll das Antihistaminikum Bilastin in der 10-mg-Dosierung zur oralen Anwendung aus der Verschreibungspflicht entlassen werden. Erst im vergangenen Februar war für die 20-mg-Dosierung die Verschreibungspflicht aufgehoben worden, sofern auf Behältnissen und äußeren Umhüllungen eine Beschränkung der Anwendung auf Erwachsene und Jugendliche ab zwölf Jahren angegeben ist. Allerdings ist das einzige Präparat, das in Deutschland Bilastin enthält, laut Lauer-Taxe aktuell nicht mehr im Handel (Bitosen 20 mg Tabletten). Der Antrag auf Entlassung aus der Verschreibungspflicht wirft also die Frage auf, ob die 10-mg-Dosierung künftig neu eingeführt wird.

Außerdem könnte sich die Produktpalette der Selbstmedikation von Allergikern um ein weiteres Präparat erweitern: Olopatadin soll zur Anwendung am Auge aus der Verschreibungspflicht entlassen werden. Derzeit sind zwei verschiedene Augentropfen-Präparate im Handel (von Novartis und Micro Labs). Zudem ist das Antihistaminikum in dem Nasenspray „Ryaltris“ von Berlin Chemie enthalten. Und zwar in einer Kombination mit Mometasonfuroat.

Eine solche Kombination aus Antihistaminikum und Corticoid – allerdings aus Azelastin und Fluticasonpropionat – könnte überdies bald rezeptfrei erhältlich sein. Auch zu solchen Zubereitungen zur nasalen Anwendung gibt es nämlich einen Antrag auf Entlassung aus der Verschreibungspflicht. Eine solche Zubereitung wird in der Lauer-Taxe unter dem Handelsnamen „Dymista“ von Meda Pharma gelistet.