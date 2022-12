Zusammen arbeiten – endlich Frieden zwischen Ärztinnen und Apothekern?

Noch mehr gute Beispiele haben die Podcaster gefunden: Zum Beispiel das Team Dr. Guido Breuer, Urologe, und Dr. Elisa Zimmer, Apothekerin. Die beiden arbeiten gemeinsam am Krankenhaus Düren an der sicheren Behandlung ihrer Patienten und bieten für Kolleg:innen interprofessionelle Workshops an. Breuer richtete sich zudem mit einem Brandbrief gegen seine Kollegen der KV Hessen, da er in ihrem Wording die gute Zusammenarbeit bedroht sah.