RSV-Impfung für Erwachsene zeigt guten Schutz

Die RSV-Welle begann in diesem Jahr früh, bereits in der 35. Kalenderwoche. Definitionsgemäß spricht man dann von einer RSV-Welle, wenn das untere Konfidenzintervall der RSV-Positivrate bei Kindern bis vier Jahren zwei Wochen in Folge über 5 Prozent liegt. Rückwirkend beginnt dann mit der ersten der beiden Wochen die RSV-Welle. Schätzungsweise erkranken in einem typischen Jahr weltweit mehr als 64 Millionen Menschen an RSV.