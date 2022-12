Magen-Darm-Beschwerden bei Hund und Katze – was hilft?

Reagieren Katzen oder Hunde beim Autofahren mit Erbrechen, handelt es sich hingegen meist um Reiseübelkeit. Diese tritt durch widersprüchliche Signale vom Vestibularapparat und der visuellen Wahrnehmung auf. Erste Anzeichen für Reiseübelkeit sind Ängstlichkeit, Aufregung, Hypersalivation und Hecheln. Die meisten Tiere können jedoch langsam an das Reisen gewöhnt werden. Sie sollten zunächst an das Fahrzeug herangeführt werden und dann nach und nach längere Fahrten unternehmen. Hilfreich können hierbei Frischluftzufuhr und die Möglichkeit nach draußen zu schauen sein. Manche Tiere fühlen sich beim Fahren in ihrer Transportbox am wohlsten, andere möchten sich möglichst frei bewegen können. Das sollte man ihnen aber nur erlauben, wenn dadurch die Verkehrssicherheit nicht gefährdet wird. Wichtig ist auch, dass die Tiere die Fahrten als etwas Angenehmes erleben und sie nicht immer nur ins Fahrzeug gesetzt werden, wenn es zum Tierarzt geht.