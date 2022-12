Am 24. Dezember, am Heilig Abend, gibt es in Deutschland rund 1200 Apotheken, die Notdienst leisten. Nachtdienst in der stillen, heiligen Nacht – wie fühlt sich das an? Eine dieser Apotheken ist die Nordbahnhof-Apotheke in Stuttgart. In meinem Podcast frage ich die Inhaberin, Apothekerin Daniela Naumburger, wie sie den Notdienst in der Apotheke am Heilig Abend verbringen wird.