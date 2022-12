Hessen senkt Kammerbeitrag für Apothekenleiter

Auch bayerische Apothekeninhaber:innen können sich im kommenden Jahr über einen niedrigeren Beitrag freuen. Die Hintergründe sind auch hier pandemiebedingte Mehreinnahmen und gleichzeitig weniger Ausgaben bei kostenintensiven Haushaltsposten, zum Beispiel durch Umstellung von Präsenz- auf Webseminare bei der Aus-, Fort- und Weiterbildung. Dadurch liegt das freie Vermögen über dem angestrebten Wert. Das Vorgehen der Beitragssenkung ist allerdings ein anderes als in Hessen – der Erlass eines oder mehrerer Quartalsbeiträge verursacht in Bayern laut Geschäftsführer Volker Schmitt relativ hohen Verwaltungsaufwand. Daher wird die Bayerische Landesapothekerkammer im kommenden Jahr den Hebesatz von derzeit 0,084 Prozent auf 0,040 Prozent vom Jahresnettoumsatz absenken. Den entsprechenden Beschluss hat die Delegiertenversammlung am 16. November gefasst.