Wie Musik Vertrauen schafft

Musik kann aber auch das Vertrauen in die Beratung in der Apotheke stärken – das legt jetzt das Ergebnis einer kleinen experimentellen Studie nahe. Professor Monika Imschloß vom Institut für Management und Organisation an der Leuphana Universität Lüneburg und ihr Team wollten wissen, welche Klänge möglicherweise geeignet sind, einen solchen Effekt hervorzurufen. Dazu befragten sie 15 Freiwillige, wie sich Vertrauen in ihrer Vorstellung anfühlt und wie sie den Klang von Vertrauen anhand von Adjektiven beschreiben würden.