Cannabis-Rezept nach Videochat: Ist das legal?

In der Musterberufsordnung der Bundesärztekammer stehe in § 7 Absatz vier, dass eine ärztliche Behandlung und Beratung „nicht ausschließlich über Print- und Kommunikationsmedien“ durchgeführt werden darf. Grotenhermen selbst bietet über seine Praxis zwar auch Videokonsultationen an, sagt er: „Aber die Patienten müssen sich alle zunächst bei mir vorstellen. Bei einem persönlichen Treffen kann ich jemanden ganz anders wahrnehmen und beraten. Ich habe nicht das Gefühl, es ist wirklich mein Patient, wenn ich ihn vor der Videokonsultation gar nicht kennengelernt habe.“

Zwar gebe es Ausnahmen, in denen der Arztkontakt nicht zwingend erforderlich sei, auch hätten die einzelnen Bundesländer in ihren Berufsverordnungen hierbei Gestaltungsspielraum. Auf den persönlichen Erstkontakt mit dem Arzt könne man zum Beispiel verzichten, wenn es sich um einen nicht transportfähigen Krebspatienten handelt. „Es muss aber eben die Ausnahme bleiben – bei Ansay ist es die Regel. Ich denke zudem, dass es ärztlicherseits häufig schwierig ist, auf Basis einer Videokonsultation die medizinische Notwendigkeit einer Therapie mit Cannabis zu beurteilen“, sagt Grotenhermen.

Ansay habe sich im Vorfeld einmalig durch ihn beraten lassen. Dabei habe er ihn auf die rechtlichen Hürden hingewiesen, die es seiner Auffassung nach gibt. Von seinem Plan abzubringen war der Unternehmer dadurch aber nicht. Auf Nachfrage der DAZ teilte Ansay mit, seit Januar dieses Jahres seien bereits „ein paar tausend“ Rezepte über seine Seite ausgestellt worden. Täglich würden derzeit etwa 80 Rezepte ausgestellt.