Bis in die 1940er-Jahre hinein beinhalteten deutsche Pharmakopöen Monographien für ethanolische Hanfextrakte und -tinkturen. Infolge des Beitritts zur UN Single-Convention über Suchtstoffe und der nachfolgenden Novelle des Betäubungsmittelrechts entfielen Cannabinoid-basierte Rezepturen mit Listung in der Anlage I des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG) als nicht mehr verkehrs- und verschreibungsfähig. Ihr Revival erlebten die Cannabis-Inhaltsstoffe Mitte der 1980er-Jahre im Kontext der AIDS-Krise, als ein Fertigarzneimittel mit Tetrahydrocannabinol (THC, Dronabinol) seitens der US-amerikanischen Zulassungsbehörde Food and Drug Administration (FDA) unter dem Handelsnamen Marinol® zur symptomatischen Therapie der Anorexie beziehungsweise Kachexie zugelassen wurde. Erst im folgenden Jahrzehnt listete der deutsche Gesetzgeber Dronabinol mit Änderung des Betäubungsmittelgesetzes 1998 in Anlage III als verkehrs- und verschreibungsfähig, die Aufnahme von Rezepturen ins NRF erfolgte im Jahr 2001, beispielsweise die öligen Dronabinol-Tropfen oder Kapseln.