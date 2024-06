Schaden in Milliardenhöhe befürchtet: Spahn im Kreuzfeuer der Kritik

Auf Antrag der Ampelfraktionen hat der Bundestag am Donnerstag über die Maskeneinkäufe des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) während der Corona-Pandemie diskutiert. In einer aktuellen Stunde stand auch der ehemalige Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) Rede und Antwort. Nach der Anfrage des FDP-Haushaltspolitikers Karsten Klein hatte das BMG angegeben, dass der Gesamtstreitwert der Klagen von Masken-Lieferanten 2,3 Milliarden Euro betrage. Inklusive Zinsen steht eine Summe von 3,5 Milliarden im Raum. Bereits am Mittwoch hatte der Haushaltsausschuss das Thema auf der Tagesordnung.

Das BMG hatte in der Pandemie Open-House-Verträge mit Masken-Lieferanten abgeschlossen, bei denen der Kauf zu stark überhöhten Preisen erfolgte. Im Nachhinein verweigerte das Ministerium viele der Zahlungen – Klagen der Händler folgten.

Mehrere Redner*innen verwiesen auf ein Urteil des Oberlandesgerichts (OLG) Köln vom 21. Juni dieses Jahres. Mit der Klage gegen einen Masken-Lieferanten hatte das BMG eigentlich die Rückzahlung von Kaufpreiszahlungen erreichen wollen – weil die Masken teilweise mangelhaft gewesen seien und es eine „versehentliche Überzahlung“ gegeben habe. Doch das Gericht störte sich an eine Vertragsklausel zum Liefertermin: werde dieser überschritten, sei der Vertrag ungültig. Diese Klausel erklärte das OLG Köln in zweiter Instanz für unwirksam. Damit ist auch die Frage, ob die besagten Masken möglicherweise fehlerhaft waren, nicht mehr von Bedeutung. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Dennoch könnte es eine Signalwirkung für die knapp 100 weiteren Verfahren im Zusammenhang mit der Maskenbeschaffung haben.