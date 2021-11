Noweda hat im vorigen Geschäftsjahr ihren Umsatz um 4,3 Prozent gesteigert

Der genossenschaftliche Pharmagroßhandel Noweda veranstaltet am heutigen Mittwoch seine 83. Generalversammlung. Sie wird wie im Vorjahr als Online-Veranstaltung abgehalten. Vorab legte die Noweda ihren Geschäftsbericht vor. Dieser bezieht sich auf das Geschäftsjahr 2020/2021, das am 30. Juni 2021 endete. Demnach setzte die Noweda-Gruppe im Berichtszeitraum, einschließlich der Tochterunternehmen in der Schweiz und in Luxemburg, 8.188 Millionen Euro um. Das sind 341 Millionen Euro bzw. 4,3 Prozent mehr als im vorherigen Geschäftsjahr.