Niedersachsen: Anerkennung für die Apotheken aus dem Ministerium

In der Diskussion räumte Schröder ein, dass die Hausarztpraxen schneller als die Impfzentren impfen können. Darum habe Niedersachsen schon früh auf Impfungen durch die niedergelassenen Ärzte und Ärztinnen gedrängt. Andere Länder würden dagegen eher die Impfzentren hochfahren wollen. Niedersachsen sei wie andere Länder an die Vereinbarungen mit Bund über die „Grundlast“ der Impfungen in den Impfzentren gebunden. Doch der größere Teil der Impfdosen solle demnächst an die niedergelassenen Ärzte gehen. Zudem räumte Schröder ein, dass die Impfung mit dem Impfstoff von AstraZeneca wegen der langen Aufklärungsgespräche mehr Zeit erfordere. Berend Groeneveld, Vorsitzender des Landesapothekerverbandes Niedersachsen, würdigte die „gigantische Leistung“ der Ärzte in der vorherigen Woche. Doch bei den Anfang Mai zu erwartenden Dosen kämen auch die Hausärzte an ihre Grenzen. Daher bräuchten wir auch die Fachärzte, folgerte Groeneveld. Kammervizepräsident Christopher Jürgens ergänzte, dass auch in den Apotheken zu den Impfungen aufgeklärt werde. Auch die Ärzte hätten Beratungsbedarf.