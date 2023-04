„Das Maß ist voll!“ – Das hat die Präsidentin der Apothekerkammer Niedersachsen, Cathrin Burs, an diesem Mittwoch auf der Kammerversammlung in Hannover mit Blick auf das geplante Lieferengpässe-Gesetz gesagt. Laut einer Pressemitteilung der Apothekerkammer Niedersachsen von diesem Donnerstag habe sie sich in ihrem Bericht zur Lage „enttäuscht, aber auch kämpferisch“ bezüglich des Entwurfs des Arzneimittel-Lieferengpassbekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetzes (ALBVVG) gezeigt.

Es lasse „jedwede Wertschätzung“ des Einsatzes der Apothekerinnen und Apotheker „für die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung vermissen“, dass die Politik „die Ratschläge des Berufsstandes für die Bewältigung der Arzneimittellieferengpässe ignoriere“, so Burs. Die geplante Aufwandsentschädigung von 50 Cent sei „ein schamloses Angebot“. Sie kündigte an, dass die politische Kommunikation intensiviert und nach der Eskalationsstrategie der ABDA eine „faire Honorierung“ und „dauerhafte Handlungsfreiheit beim Austausch von Arzneimitteln ohne Retaxrisiko“ eingefordert werde.