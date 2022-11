Im Übrigen seien die Erkenntnisse über HBV wohl auch auf andere Hepatitis-Viren übertragbar. „Obwohl Hepatitis-B-, -C- und -E-Viren völlig unterschiedliche Viren sind, nutzen sie dennoch alle diesen Weg, um Zellen zu verlassen“, sagen die Forscher. „Interessant ist das Thema auch im Hinblick auf das Hepatitis-Delta-Virus (HDV). HDV ist ein sogenanntes Satelliten-Virus, das heißt, HDV besitzt nur zwei eigene Proteine und nutzt für den Aufbau seiner Hülle die HBV-Oberflächenproteine. HDV ist das aggressivste Hepatitis-Virus und derzeit schwer therapierbar. Die Frage, die uns nun beschäftigen wird, ist, ob HDV – was naheliegend wäre, aber erst gezeigt werden muss – auch über diesen Weg freigesetzt werden kann. Wenn dem so wäre, ist die Frage, ob hier gegebenenfalls modulierend und somit therapeutisch eingegriffen werden kann“, erklärt Hildt, was seine Forschungsgruppe in nächster Zeit beschäftigen wird.