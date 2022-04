RKI äußert sich zu unklaren Hepatitis-Fällen bei Kindern

Klinisch schwere Fälle akuter Hepatitiden bei Kindern beschäftigen derzeit weltweit die Seuchenbehörden. Das Vereinigte Königreich (UK) hatte am 5. April 2022 den Anfang gemacht und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) über zehn Fälle (von Januar bis März 2022) von schwerer akuter Hepatitis unbekannter Ätiologie in Schottland bei zuvor gesunden Kindern unter zehn Jahren informiert – „normal“ sind sieben bis acht Fälle pro Jahr (Hintergrundrate). Mittlerweile hat sich die Fallzahl deutlich erhöht – allein in UK auf 111 (alle Kinder waren jünger als zehn Jahre, zehn Kinder erhielten eine Lebertransplantation) –, auch in anderen Ländern (EU, USA). Keines der Kinder war mit Hepatitis-A- bis -E-Viren infiziert.