Nur knapp über 400.000 Downloads kann die E-Rezept-App derzeit verzeichnen. Die große Mehrheit der bislang ausgestellten E-Rezepte dürfte in Papierform in den Apotheken gelandet sein. Der bislang einzig mögliche Vorteil des E-Rezepts, dass man die Verordnung vorab elektronisch der Apotheke der Wahl zuweisen und sich die Arzneimittel per Botendienst liefern lassen kann, ohne sich Gedanken machen zu müssen, wie das Rezept in die Apotheke kommt, ist damit dahin. Denn ob man ein Muster-16 oder einen anderen Ausdruck in die Apotheke trägt oder schickt, macht für die Patientinnen und Patienten keinen Unterschied.

Die Gründe dafür, dass der eigentlich vorgesehene Weg über die App nicht genutzt wird, sind bekannt: Zur Authentifizierung sind eine NFC-fähige Versichertenkarte und eine PIN notwendig – beides haben bislang bei weitem nicht alle Versicherten.