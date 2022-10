Fritz Becker betonte in seinen Dankesworten für die Auszeichnung, wie wichtig ihm die Teamarbeit in seiner Amtszeit gewesen sei. „Ganz herzlichen Dank an alle, die hier mitgewirkt haben, dass ich diese Ehrung bekommen habe“, sagte Becker. „Vieles konnten wir als Team erreichen“. Der DAV-Vorsitzende Thomas Dittrich erinnerte an die gemeinsame langjährige Arbeit im DAV-Vorstand. „Du weißt wirklich, wie es geht und ich habe Dir viel zu verdanken. Vielen Dank Fritz, für alles, was Du für uns gemacht hast“, so Dittrich.

Die Medaille ist benannt nach Dr. Hans Meyer, der in den Jahren von 1922 bis 1933 sowie von 1948 bis 1965 die Standespolitik der Apothekerschaft in Deutschland geprägt hat. Auf dem Deutschen Apothekertag 1950 in Berlin organisierte Meyer die Gründung der Arbeitsgemeinschaft der Berufsvertretungen Deutscher Apotheker (ABDA), seit 1983 Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, und war von 1950 bis 1964 deren Hauptgeschäftsführer. Er war Mitgründer des Govi-Verlags sowie Chefredakteur der Pharmazeutischen Zeitung.