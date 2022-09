Die Omikron-Subtypen, die den Forschern nun dabei für den Herbst Sorgen bereiten, tragen gegenüber der aktuell unter anderem in Deutschland und weltweit dominierenden BA.5-Subvariante vier beziehungsweise fünf neue Mutationen, die zu Aminosäureaustauschen innerhalb des Spikeproteins geführt haben. Das sind die Austausche K444T, L452R, N460K und F486V sowie bei der weiteren Subvariante BQ.1.1 zusätzlich R346T (also Lysin statt Threonin an Position 444, Leucin statt Arginin an Position 452, Asparagin statt Lysin an Position 460, Phenylalanin statt Valin an Position 486 und Arginin statt Threonin an Position 346).

Er wisse nicht, ob BQ und BU einen Anstieg der totalen Fälle verursachen würden – „aber falls nicht irgendetwas ganz Neues passiert, sage ich vorher, dass sie die dominanten besorgniserregenden Varianten (VOC) in den kommenden Monaten werden“, sagt Johnson in einem Tweet.

Weltweit sind diese Sequenzen bereits in mehreren Ländern gefunden worden und es gibt einen Anstieg in der Zahl der Nachweise, berichtet der Forscher. Sorgen bereite ihm dabei besonders, dass es sich wohl um Immun-Escape-Varianten handelt, die wahrscheinlich in immungeschwächten Menschen entstanden seien, die gegen COVID-19 immunisiert worden seien. Bereits im Februar hatte Johnson auf neue Subvarianten im Abwasser der Millionenstadt New York hingewiesen.