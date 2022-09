In dem Brief an Bundesgesundheitsminister Lauterbach wird der Minister aufgefordert, die vorgesehene Erhöhung des Apothekenabschlags zurückzunehmen. Darin wird betont, dass Apotheken die Steigerungen ihrer Kosten nicht weiterreichen können. Alle Kostensteigerungen, die Gehaltserhöhungen und die Kosten für die IT hätten die Apotheken allein getragen. In dem Brief wird auch auf den Inkassoaufwand der Apotheken für die Herstellerabschläge, den Aufwand durch Lieferengpässe und die Kosten für zahlreiche Pflichten der Apotheken hingewiesen. Konsequenz aus der seit vielen Jahren bestehenden Unterfinanzierung seien die Apothekenschließungen und die enorm gestiegene Arbeitsbelastung der Apothekenteams. Daraufhin würden sich immer weniger junge Menschen für ein Berufsleben in den Apotheken entscheiden.