Wenn arbeitsvertraglich nichts anderes vereinbart ist, liegt es leider bei den Mitarbeitenden, die Kosten für die Arbeitskleidung zu tragen. Selbst dann, wenn diese mit dem Logo der Apotheke bestickt ist und damit definitiv bei einem Arbeitgeberwechsel nicht mehr zu verwenden ist, müssen die Mitarbeitenden die Kosten selber tragen. Das Gleiche gilt für die Reinigung, die ebenfalls von den Angestellten zu übernehmen ist.

Nur dann, wenn es sich um vorgeschriebene Schutzkleidung handelt (etwa für Tätigkeiten im Labor), muss die Apothekenleitung diese stellen. Wenn Sie sich also in einer Apotheke bewerben, in der einheitliche Kleidung vorgeschrieben ist, sollten Sie die Kostenfrage ansprechen.