Das Problem sei ihm bekannt, an einer Lösung werde gearbeitet – so die Reaktion von Minister Lauterbach. Doch Russe und seine Kolleginnen und Kollegen der Landesapothekerkammer Hessen wollen bei diesem Thema nicht locker lassen. In die aktuelle Hauptversammlung brachten sie daher einen entsprechenden Antrag unter der Überschrift „Wiederherstellung der Arzneimittelsicherheit bei kritischen Wirkstoffen“ ein.