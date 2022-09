Weitere Hürde: Verfügbarkeit in der Apotheke

„Eine weitere, wenn auch deutlich kleinere Hürde ist die Verfügbarkeit in der Apotheke“, sagt Fleißner. Naloxon sei oft nicht vorrätig, weil es so selten genutzt werde. Findet ein Konsument aber einmal den Weg in die Apotheke, dann sollte er das Naloxon auch möglichst sofort mitnehmen können. „Es ist schwierig, wenn es dann erst am nächsten Tag da ist“, sagt Fleißner. Über die Apothekerkammer in Berlin hatte NALtrain vor wenigen Tagen ein Informationsschreiben an Apotheken verbreitet, da in Berlin viele Suchthilfeeinrichtungen an dem Projekt teilnehmen. In dem Schreiben heißt es, die Versorgung mit Naloxon sei entscheidend für das Gelingen von Take-Home Naloxon und die kurzfristige Verfügbarkeit von Naloxon nach einer Schulung besonders wichtig. Man bitte die Apotheker daher „durch eine möglichst unmittelbare Verfügbarkeit des Naloxon-Nasensprays das Projekt zu unterstützen.“