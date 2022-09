Es ist die Woche des E-Rezept-Starts, mein liebes Tagebuch. Bei uns Apothekers sieht es erstmal gar nicht übel aus: Rund zwei Drittel der Apothekeninhaberinnen und -inhaber sehen sich gut vorbereitet für den E-Rezept-Start, so eine Umfrage im Auftrag der ABDA. Andererseits, nun ja, da gibt es, wenn man genau hinhört, noch die eine oder andere Detailfrage, wie mit dem E-Rezept in Spezialfällen umzugehen ist. Aber zunächst sind ja eher die lieben Kolleginnen und Kollegen im Bezirk Westfalen-Lippe gefordert, allenfalls noch in Schleswig-Holstein, wenn sich dort die Ärztinnen und Ärzte wieder einkriegen und vielleicht doch noch mitmachen. Der Rollout des E-Rezepts erfolgt nämlich erst nach und nach – und da kann der Rest der Republik noch zuschauen und lernen, wie alles läuft. Es gibt da nämlich noch viele drängende Fragen zum E-Rezept-Start, wie eine gemeinsame Infoveranstaltung der Apothekerkammern und Apothekerverbände der Regionen Westfalen-Lippe und Schleswig-Holstein zeigte. DAZ.online hat die wichtigsten Punkte rund um Warenwirtschaft, technische Ausstattung und Abrechnung zusammengefasst. Interessant sind diese Punkte für alle Apotheken im Land, denn so ein E-Rezept kann sich auch mal in die Apotheke eines anderen Bundeslands verirren und dann sollte die Apotheke vor Ort wissen, wie man damit umgeht. Das Wichtigste ist, dass wir unseren Patientinnen und Patienten zeigen: Die Apotheke vor Ort ist der einzig wahre Ort, wo man sein E-Rezept sicher und schnell einlöst.