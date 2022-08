Für beide Seiten lassen sich vielfältige Argumente finden. Einige Kolleginnen und Kollegen fürchten, die Erwartungshaltung der Kundinnen und Kunden zu enttäuschen, sodass diese die Apotheke mit einem negativen Gefühl verlassen. Zudem hoffen manche, dass Menschen, die vorrangig wegen der Zeitschriften die Offizin besuchen, doch mal ein Rezept dort einlösen oder einen Hustensaft kaufen und sich die Investition auf diese Weise lohnen könnte.

Doch für die individuelle Apotheke dürfte kaum belegbar sein, ob sich dieser Effekt tatsächlich einstellt. Stattdessen kann es zum Beispiel auch zur Belastung für die Mitarbeitenden werden, wenn sich Anfang und Mitte des Monats die Leute im HV stapeln, die Hälfte aber gar keinen Arzneimittel- oder Beratungswunsch hat, sondern nur eine Zeitschrift abholen möchte.

Letztlich ist das Thema Kundenzeitschriften nicht schwarz-weiß: Von der Abgabe nur an Stammkunden über den Verkauf gegen einen symbolischen Euro bis hin zu einer Einschränkung des Sortiments sind viele Grautöne denkbar. Wie gehen Sie in Ihrer Apotheke damit um? Lassen Sie es uns wissen und nehmen Sie an unserer Umfrage teil!