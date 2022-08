Andreas Kaapke, Professor für Handelsmanagement und Handelsmarketing an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW), Standort Stuttgart, und Inhaber des Beratungsunternehmens Professor Kaapke Projekte, spricht sich für Kundenzeitschriften aus. Bekanntermaßen nehme die Bindungswirkung klassischer Medien, wie Zeitschriften, ab. Dennoch sollte man nicht einfach auf sie verzichten, sondern sich genau überlegen, was in der Zukunft angezeigt sei. Kundinnen und Kunden hätten heterogene Kauf- und Konsumgewohnheiten und würden somit auch unterschiedliche Touchpoints von Unternehmen, auch Apotheken, erwarten.

Kaapke erklärt, dass Kundenzeitschriften nach wie vor ihre Bedeutung und zahlreiche Funktionen hätten. Sie würden sich von flüchtigen, schnellen Medien abheben und böten eine Mischung aus Information, unterhaltsamen Bestandteilen wie Rätseln und gestalterischen Elementen – „was man gemeinhin als Infotainment“ bezeichne.

Für viele Zielgruppen stellten sie zudem einen ersten Ratgeber für gesundheitliche Fragen dar. Diese könnten dann in der Apotheke durch individuelle Beratung veredelt werden, meint Kaapke. „So gesehen können Kundenzeitschriften auch für manche Zielgruppe und deren Erreichbarkeit als wichtiger denn je angesehen werden.“ Viele der abgedruckten Informationen seien auch im Internet verfügbar, dadurch würde aber noch nicht die themenbezogene Aufbereitung in Kundenzeitschriften kompensiert. In vielen Haushalten würden die Magazine auch über einen längeren Zeitraum gelesen.