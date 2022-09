Fast alle Apotheken bieten Kundenzeitschriften an – jetzt und auch in Zukunft

Kundenzeitschriften spielen in der Apotheke offenbar nach wie vor eine wichtige Rolle. Davon zeugt nicht nur die Millionen-Auflage der „Apotheken Umschau“, sondern auch der Markteintritt des Zeitschriftenkonzerns Burda vor einigen Jahren mit „MyLife“ und das Make-over des Avoxa-Blatts „NAI“ zum „Apotheken-Magazin“.

Dennoch wird das Thema unter Apotheker:innen immer wieder kontrovers diskutiert. So mancher stört sich daran, dass die Apotheke zum „Kiosk werde“ oder an der Gratismentalität der Kunden. In Zeiten gestiegener Kosten wird in diesem Bereich zudem Einsparpotenzial gesehen. Andere sehen darin ein wichtiges Kundenbindungsinstrument, zudem schätzen sie die Zeitschriften als Quelle zuverlässiger Gesundheitsinformationen für ihre Kunden.

Pro und Kontra Kundenzeitschriften

Letzteres sieht auch Andreas Kaapke, Professor für Handelsmanagement und Handelsmarketing an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW), Standort Stuttgart, und Inhaber des Beratungsunternehmens Professor Kaapke Projekte, als Vorteil – er sprach sich kürzlich in einem Pro und Kontra in der DAZ klar für die Zeitschriften aus. Für viele Zielgruppen stellten sie einen ersten Ratgeber für gesundheitliche Fragen dar. Diese könnten dann in der Apotheke durch individuelle Beratung veredelt werden, meint Kaapke.

Und auch darüber hinaus haben „Umschau“, „MyLife“ und Co. in seinen Augen ihre Bedeutung und zahlreiche Funktionen. Sie würden sich von flüchtigen, schnellen Medien abheben und böten eine Mischung aus Information, unterhaltsamen Bestandteilen wie Rätseln und gestalterischen Elementen – „was man gemeinhin als Infotainment“ bezeichnet. Das dürfe alles jedoch nicht über den Kostenblock aus Apothekensicht hinwegtäuschen. Er müsse „immer wieder aufs Neue auf seine Wirkung hin überprüft werden“. Dies gelte übrigens für alle Marketingmaßnahmen, betont Kaapke.