Die Palette Ihrer Produkte reicht mittlerweile vom Multivitamin-Gummibärchen bis zum Besser-Einschlafen-Kaubonbon. Welche Entwicklungsmöglichkeiten für neue Produkte sehen Sie noch für die Zukunft? Und wären auch andere Arzneimittel außer Nahrungsergänzungsmittel in Gummibärchen- oder ähnlicher Form für Sie eine denkbare Produktsparte?

Unser R&D-Team (Research and Development, Forschung und Entwicklung) arbeitet kontinuierlich an Innovationen, um auch in den kommenden Jahren innovative Nahrungsergänzungsmittel anbieten zu können. Um Arzneimittel in Fruchtgummiform vermarkten zu können, müsste sich das regulatorische Umfeld ändern.