Silomat und Bronchoforton künftig von Stada

Was Stada für die 16 Marken Sanofi bezahlt hat, ist nicht öffentlich: Man habe über die finanziellen Details der Vereinbarung „Stillschweigen vereinbart“, teilt Stada mit. Die Übernahme soll im dritten Quartal 2021 abgeschlossen werden, so die zuständigen Aufsichtsbehörden zustimmen.

Bereits im letzten Jahr hatte Stada 15 Marken im Bereich Consumer Healthcare gekauft – damals von GSK. Auch will das Unternehmen eigenen Angaben zufolge sein Angebot an Nahrungsergänzungsmitteln stärken, was sich auch in der Übernahme des tschechischen Healthcare-Unternehmens Walmark zeigte, das über eine internationale Präsenz verfügt.