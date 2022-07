Wann kommt der elektronische Berufsausweis für PTA?

Die Krankenkassen und die Apotheken müssen spätestens ab dem 1. September 2022 bundesweit in der Lage sein, E-Rezepte zu beliefern und abzurechnen. In den Arztpraxen, Zahnarztpraxen und Krankenhäusern wird die verbindliche Einführung des E-Rezepts zum 1. September 2022 voraussichtlich nur in Schleswig-Holstein und Westfalen-Lippe kommen. Bis zur Pflichteinführung in weiteren Regionen dürfen Ärztinnen und Ärzte dort jedoch freiwillig E-Rezepte ausstellen und werden auch dazu angehalten.