HBA: Pharmazieingenieure müssen sich noch gedulden

Eine Anfrage der DAZ bei der Gematik ergab vor einiger Zeit, dass der Herausgeber für die „nicht verkammerten“, „sonstigen“ oder „weiteren“ Heilberufe das elektronische Gesundheitsberuferegister (eGBR) in NRW zuständig sei. Für die Berufsgruppe der Pharmazieingenieur:innen sei die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) zuständig, erklärt die Gematik weiter. Die Kartenherausgabe an Personen/Institutionen, für die keine anderweitige gesetzliche Regelung existiert, übernehme man selbst.

ABDA: Gematik soll übergangsweise ausstellen

Die ABDA erklärt zum aktuellen Stand der Dinge Folgendes: „Wir arbeiten nach wie vor intensiv an einer möglichst bundesweit einheitlichen Lösung und führen regelmäßige Gespräche mit den Beteiligten. Dabei präferieren wir, dass in der Übergangszeit – also bis das eGBR in Münster seine Arbeit aufgenommen hat – die Gematik die HBA für Pharmazieingenieur:innen ausstellen kann und wird. Eine offizielle Regelung dazu gibt es noch nicht.“

Die Pharmazieingenieur:innen müssen sich also noch etwas gedulden. Da eh nahezu keiner davon ausgeht, dass ab 1. Januar flächendeckend E-Rezepte ausgestellt werden dürfen, ist es ja vielleicht auch noch gar nicht so eilig.