Spekulationen um Abspaltung der Novartis-Tochter verdichten sich

Der nächste Schritt in der Branche steht bereits an: Der britische Pharmakonzern GSK plant zum heutigen 18. Juli die Ausgliederung seiner Consumer-Health-Sparte Haleon, was der größte Börsengang an der Londoner Börse in den letzten zehn Jahren werden könnte. Auch dieses Geschäft war zuvor im Blick von Private-Equity-Firmen gewesen.