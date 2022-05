Novartis ist umsatzstärkster Konzern

Auf den weiteren Plätzen sind im Gesamt- und im Apothekenmarkt ebenfalls dieselben Unternehmen vertreten, wenn auch in unterschiedlicher Reihung. So folgen im Gesamtmarkt auf den Plätzen 5 bis 10 der US-Konzern Merck & Co., das französische Unternehmen Sanofi, der Schweizer Roche-Konzern, Bayer als einziges deutsches Unternehmen, der britisch-schwedische Konzern Astra-Zeneca und das britische Unternehmen GlaxoSmithKline. Im Apothekenmarkt liegt auf Platz 5 Sanofi, gefolgt von Bayer, Merck & Co. (in Deutschland als MSD bekannt und nicht zu verwechseln mit Merck aus Darmstadt) , GlaxoSmithKline, Roche und AstraZeneca.