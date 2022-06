Wie Shared Decision Making in der Praxis aussieht

Mit Apotheker:innen sprach das Team in Schleswig-Holstein während des Modells aber nicht, erklärte Projektleiter Friedemann Geiger gegenüber DAZ.online. „Ich würde an vorderster Front nicht an die Apotheker denken.“ Aber: Shared Decision geht alle etwas an, die Teil des Gesundheitswesens sind, sagte Geiger. Wenn es an die Regelversorgung ginge, könnten auch Gespräche mit den Apothekerverbänden folgen.