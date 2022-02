Danach leiden in Deutschland etwa 40 Prozent der Bevölkerung an einer chronischen Erkrankung. Am häufigsten sind Bluthochdruck, Arthrose und Rückenschmerzen. 30 Prozent der Bevölkerung leben 20 Jahre und länger mit ihrer Erkrankung. „Für chronisch kranke Personen steht im Vordergrund, ihre Lebensqualität trotz Krankheit zu erhalten“, erläutert Ralf Suhr, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Gesundheitswissen, anlässlich der Vorstellung der Studie. „Da ist jede Menge Selbstmanagement gefragt. Voraussetzung dafür ist ein hohes Maß an Gesundheitskompetenz – sei es bei der direkten Krankheitsbewältigung, dem Leben mit der Krankheit oder bei den dabei zu fällenden Entscheidungen im Rahmen der Behandlung, Versorgung und Gesundheitserhaltung.“ Der Bedarf an verlässlichen Gesundheitsinformationen steige dadurch erheblich.